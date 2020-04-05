В Австрии от коронавируса умерли более 200 человек

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204 пациента с COVID-19 не смогли справиться с болезнью. При этом прирост новых заразившихся в Австрии серьёзно замедлился. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Больше всего летальных исходов зафиксированы в Штирии – 53 человека. В Вене погибли от COVID-19 40 пациентов, а в Тироле – 35.

Ещё накануне жертвами коронавируса в республике стали 186 человек.

Выздороветь удалось 2 998 пациентам, и тенденция такова, что в Австрии выздоравливают больше, чем заболевают. Сейчас в стране 11 850 тестов на коронавирус дали положительный результат. В пятницу в республике фиксировали 11 238 заболевших, в субботу - 11 525. В республике тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 108 416 жителей.

Всего в мире сейчас около 1,2 млн заразились коронавирусом. Погибли от COVID-19 более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели. В России сейчас 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как писал NEWS.ru, ранее оперативный штаб Москвы по противодействию коронавирусной инфекции сообщил, что среди новых заболевших в столице 250 человек в возрасте от 18 до 45 лет.