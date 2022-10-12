Утечку на нефтепроводе «Дружба» в Польше сняли с дрона

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

Утечку на нефтепроводе «Дружба», произошедшую 12 октября в Польше, сняли с беспилотника. Видеоролик демонстрирует РБК. На кадрах видно большое черное пятно и различную технику, стоящую рядом.

Разгерметизацию обнаружили в 70 километрах от Плоцка. Местный оператор Pern сообщил, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.

Представитель Министерства энергетики Польши Матеуш Бергер позднее сообщил, что возможной причиной утечки нефти является случайное повреждение. По его словам, нет оснований полагать, что разгерметизация произошла из-за саботажа. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики РФ, энергоэксперт Александр Фролов в свою очередь заявил, что восстановить работу магистрали возможно за несколько дней, если утечка невелика.

Нефтепровод «Дружба» доставляет нефть из России в Европу. Магистраль берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на две нитки: северную — по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южную — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.