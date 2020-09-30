Умершая в Киеве сотрудница американского посольства является гражданкой США

Скончавшаяся в Киеве сотрудница американского посольства является гражданкой США. Об этом заявили в МВД Украины.
Избитую женщину нашли в лесопарковой зоне на улице Толбухина. Прохожие вызвали полицию и медиков, которые обнаружили у пострадавшей глубокую рану на затылке. Сотрудница посольства была доставлена в больницу в бессознательном состоянии и вскоре скончалась. Украинские СМИ сообщают, что её имя Санвер Никаело.
По подозрению в избиении американки разыскивается мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, ростом 190–200 сантиметров. Он был одет в чёрные шорты, тёмно-синие кроссовки и футболку. Сообщается, что у него тёмные волосы.
Как писал NEWS.ru, после смерти женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Ведётся расследование.
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