Умершая в Киеве сотрудница американского посольства является гражданкой США

https://static.news.ru/photo/f321a092-0340-11eb-8f9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Скончавшаяся в Киеве сотрудница американского посольства является гражданкой США. Об этом заявили в МВД Украины.

Избитую женщину нашли в лесопарковой зоне на улице Толбухина. Прохожие вызвали полицию и медиков, которые обнаружили у пострадавшей глубокую рану на затылке. Сотрудница посольства была доставлена в больницу в бессознательном состоянии и вскоре скончалась. Украинские СМИ сообщают, что её имя Санвер Никаело.

По подозрению в избиении американки разыскивается мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, ростом 190–200 сантиметров. Он был одет в чёрные шорты, тёмно-синие кроссовки и футболку. Сообщается, что у него тёмные волосы.

Как писал NEWS.ru, после смерти женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Ведётся расследование.