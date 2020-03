Известный ресторатор умер в своём доме в графстве Беркшир в кругу близких. В течение длительного времени он боролся с идиопатическим лёгочным фиброзом, уточняет The Caterer.

RIP Michel Roux, 79.

One of the world's greatest chefs & a wonderful character with a passion for food only matched by his passion for life. The Queen loved his cooking, which says it all.

Thanks for all the fabulous meals, Michel! pic.twitter.com/9TLDDk1zOh