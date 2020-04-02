Умер бывший министр иностранных дел ГДР Оскар Фишер

В Берлине в возрасте 97 лет ушёл из жизни экс-министр иностранных дел Германской Демократической Республики (ГДР) Оскар Фишер.
Легендарный дипломат провёл свои последние дни в кругу семьи,
Известно, что дипломат до войны отучился на портного, а потом попал на фронт, где был взят в плен советскими военными. После того как Фишер вернулся домой, он стал функционером Союза свободной немецкой молодёжи, которая выполняла такие же функции, как и советский комсомол.
В 1955 году Фишера назначили послом ГДР в Болгарии. На этом посту он проработал до 1959 года. В 2007 году вышла книга дипломата, посвящённая месту внешней политики ГДР на международной арене.
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