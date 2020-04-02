Умер бывший министр иностранных дел ГДР Оскар Фишер

https://static.news.ru/photo/b3991d68-758f-11ea-8029-fa163e074e61_660.jpg Оскар Фишер Фото: imago stock&people via Global Look Press

В Берлине в возрасте 97 лет ушёл из жизни экс-министр иностранных дел Германской Демократической Республики (ГДР) Оскар Фишер.

Легендарный дипломат провёл свои последние дни в кругу семьи, сообщило агентство DPA. На посту главы МИД ГДР Фишер проработал с 1975 по 1990 год и представлял бывшую республику до падения Берлинской стены ещё несколько месяцев спустя.

Известно, что дипломат до войны отучился на портного, а потом попал на фронт, где был взят в плен советскими военными. После того как Фишер вернулся домой, он стал функционером Союза свободной немецкой молодёжи, которая выполняла такие же функции, как и советский комсомол.

В 1955 году Фишера назначили послом ГДР в Болгарии. На этом посту он проработал до 1959 года. В 2007 году вышла книга дипломата, посвящённая месту внешней политики ГДР на международной арене.

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