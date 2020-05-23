Украинское село закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/5313080e-9dc2-11ea-98e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Село Ворочево в Закарпатской области Украины закрыли на карантин из-за вспышки в населённом пункте коронавирусной инфекции.

У 28 жителей села Ворочево подтверждён COVID-19. Необходимо в пределах села Ворочево установить карантинную зону и обустроить с 24 мая 2020 года контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде из села, — говорится в сообщении областной администрации в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что Киев и ещё несколько областей Украины могут приступить ко второму этапу выхода из карантина, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. По его словам, на данное время уровень заболеваемости в столице составляет 11,7 человека на 100 тыс. населения при норме 12 человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.

В России на 24 мая — 344 481 инфицированных (+8599 за последние сутки), 113 299 выздоровели (+5363 за последние сутки), умер 3541 человек (+153 за последние сутки). В Москве — 163 913 (+2516 за последние сутки) заразившихся, 49 840 выздоровели (+2427 за последние сутки), 1993 умерли (+59 за последние сутки).