Украинским заключенным скостят срок за любовь к чтению и родному языку В Верховной раде предложили уменьшать срок заключенным за чтение книг на украинском языке

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украинским заключенным могут уменьшить срок наказания за чтение книг на государственном языке. Соответствующий законопроект зарегистрировал в Верховной раде представитель партии «Слуга народа» Сергей Гривко. В качестве цели данной инициативы он назвал способствование исправлению и ресоциализации осужденных, формирование у них «правильных духовных и моральных ценностей».

При прочтении осужденным лицом каждой новой книги из перечня литературы, утвержденного Министерством юстиции Украины (на государственном языке в бумажной или электронной форме) <...> срок назначенного такому лицу наказания в виде лишение свободы уменьшается путем отчисления трех суток, — говорится в документе.

Чтобы подтвердить количество прочитанных книг, осужденному предлагается сдать экзамен в рамках специально созданной электронной учетной системы. При этом число книг, дающих право на снижение срока наказания, не должно превышать десять за один год. Таким образом. если законопроект будет принят, заключенные смогут сократить срок своего пребывания за решеткой не более чем на один месяц.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию против законопроекта о статусе английского языка в стране, которая набрала нужное количество голосов на сайте офиса главы государства. Авторы петиции призвали сохранить украинский дубляж в кинотеатрах. Ранее глава государства подал в Верховную раду законопроект, согласно которому английский язык может получить статус международного для общения на Украине.