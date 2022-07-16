Украинским военнообязанным разрешили переезжать без ведома военкомата

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В Минобороны Украины отменили ограничение права военнообязанных покидать место регистрации без согласия военкомата. В ответе министерства на запрос депутата Верховной рады Александра Федиенко говорится, что решение было принято для того, чтобы уменьшить социальное напряжение и не допустить манипуляций общественным сознанием.

С целью уменьшения социального напряжения и недопущения манипулирования общественным мнением по решению главнокомандующего ВСУ (Валерия Залужного. — NEWS.ru) приказом Генштаба ВСУ 06.07.2022 № 85 порядок отменен для его доработки, — ответили в Минобороны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поручил Генштабу ВСУ отменить ограничение права военнообязанных покидать место жительства по прописке без предварительного уведомления военного комиссариата.

Позже глава государства отчитал главнокомандующего ВСУ Залужного за введение ограничений на передвижение призывников и резервистов. Зеленский потребовал не принимать подобные меры без согласования с ним. Резервистам и призывникам было запрещено покидать место жительства без соответствующих документов.