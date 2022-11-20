Украинский военный назвал место решающей битвы против России Боец ВСУ сообщил, что решающая битва с Россией пройдет на Донецком направлении

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Военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны ВСУ и экс-нардеп Егор Фирсов заявил в своем TikTok-аккаунте, что решающая битва против России пройдет на Донецком направлении. По его словам, это случится в ближайшее время. Фирсов посоветовал гражданам республики запасаться силами и терпением.

Автор публикации подчеркнул, что это лишь его предположения и официально комментировать ситуацию может только украинский Генштаб. Других подробностей военный не привел.

В начале ноября президент Сербии Александр Вучич сравнил возможную битву за Херсон по значимости со Сталинградской битвой. По его мнению, битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. По словам Вучича, Запад считает, что таким образом сможет разрушить Россию, а Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале конфликта, и привести его к концу.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

До этого Суровикин в докладе Шойгу заявил, что с августа по октябрь потери Украины составили 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными на Херсонском направлении. По сведениям Суровикина, потери российской стороны на этом направлении оказались в семь-восемь раз меньше, чем у ВСУ.