Украинский военнопленный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинский военнопленный, ранее принимавший участие в боевых действиях в Артемовске (украинское название Бахмут) в ДНР, рассказал РИА Новости, что стал свидетелем гибели целой роты своих сослуживцев. По его словам, военнослужащие ВСУ несут огромные потери.

Я был в Бахмуте, оказывал медицинскую помощь. Ужас... Ужас. <...> Было очень много [потерь]. Целую роту перебили, — сказал пленный.

Ранее он сообщил, что в районе Соледара в ДНР находилось много наемников, в том числе из США. Однако, по его словам, они использовали мобилизованных на Украине в качестве пушечного мяса и отступали вместе с основными силами ВСУ. Военнопленный также добавил, что видел в Соледаре по меньшей мере девять наёмников из США. По его словам, это были представители штурмовых подразделений, вооруженные штурмовыми винтовками американского производства.

До этого командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай заявил, что российские военные при зачистке Соледара находят группы солдат ВСУ, попытавшихся скрыться в городе после его перехода под контроль ВС РФ. Он подчеркнул, что пока достаточно сложно назвать число украинских военных, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.