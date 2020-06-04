Украинский суд разрешил принудительно доставить Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований Украины о привлечении бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля.
Теперь силовики могут доставить его для проведения следственных действий принудительно,
Мероприятие запланировано на 11:00 10 июня.
Запись разговора Порошенко с Байденом была обнародована 19 мая депутатом Верховной рады Андреем Деркачём. Она доказывает, что американский политик связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.
Как ранее писал NEWS.ru, Порошенко назвал запись подделкой. По его мнению, инцидент организован пророссийскими провокаторами и призван втянуть Украину в предвыборную борьбу в США.
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