Украинский суд разрешил принудительно доставить Порошенко на допрос

https://static.news.ru/photo/36305fa6-8f00-11e9-84a1-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Global Look Press

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований Украины о привлечении бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля.

Теперь силовики могут доставить его для проведения следственных действий принудительно, передают «Украинские новости». Порошенко должен явиться на допрос по делу о просушке его телефонных переговоры с вице-президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.

Мероприятие запланировано на 11:00 10 июня.

Запись разговора Порошенко с Байденом была обнародована 19 мая депутатом Верховной рады Андреем Деркачём. Она доказывает, что американский политик связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.

Как ранее писал NEWS.ru, Порошенко назвал запись подделкой. По его мнению, инцидент организован пророссийскими провокаторами и призван втянуть Украину в предвыборную борьбу в США.