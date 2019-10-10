https://static.news.ru/photo/322c8f56-b3db-11e9-95b1-fa163e074e61_660.jpg Мэр Киева Виталий Кличко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Градоначальник подозревается в злоупотреблениях властью и хищениях при восстановлении Шулявского моста.

Инициатива возбуждения дела принадлежит депутата горсовета украинской столицы. По их мнению, Кличко и ряд действовавших с ним заодно должностных лиц завышали расходы на реконструкцию. При этом ООО «Северо-Украинский строительный альянс», которому выделялись бюджетные средства, было привлечено к работам через фиктивные тендерные процедуры.

Кроме того, депутаты обвиняют мэра в том, что он якобы способствовал незаконному обогащению частных лиц за счёт городского бюджета. Речь, в частности, идёт о бывшем политическом соратнике Кличко Максиме Микитасе, сообщает « РБК-Украина ».

Ранее News.ru писал, что Кличко обвинил горсовет в саботаже. По его словам, депутаты не являются на работу и тем самым срывают принятие важных для города решений.