https://static.news.ru/photo/8fbbfb58-ca46-11e9-a5f1-fa163e074e61_660.jpg Ахтем Чийгоз Фото: eurosolidarity.org

Освобождение осуждённых в России граждан Украины может состояться 30 августа текущего года, предположил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По его словам, в списке лиц есть и приговорённый к 20 годам по обвинению в подготовке теракта Олег Сенцов, пишет « Интерфакс-Украина ».

По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это всё настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны, — пояснил политик.

29 августа в Сети появилась информация о том, что осуждённый на 20 лет Олег Сенцов переведён из колонии в Лабытнанги в Москву. Однако защита режиссёра какой-либо информацией о его доставке в следственный изолятор «Лефортово» в Москве пока не располагает.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Сенцов включён в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Такое предположение было сделано после освобождения из-под стражи главы информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Однако, как писал News.ru, часть общественников считают, что проводить параллели между этими делами нельзя. Так, например, заявил лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков, писал News.ru.