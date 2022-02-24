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Украинский истребитель перехватили в воздушном пространстве Румынии

12:43, 24 февраля 2022
Украинский истребитель перехватили в воздушном пространстве Румынии Су-27 Фото: David Tanecek/CTK/Global Look Press
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Истребитель Су-27 украинских ВВС нарушил воздушное пространство Румынии и был перехвачен её военными самолётами. После посадки украинский пилот сдался властям, сообщается на сайте Минобороны Румынии.

Инцидент произошёл утром 24 февраля. Для перехвата Су-27 были подняты два истребителя F-16 Fighting Falcon румынских ВВС. Они вынудили самолёт-нарушитель совершить посадку на авиабазе Бакэу.

После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей. Будут приняты необходимые в таких ситуациях юридические меры, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны Румынии добавили, что военные ведут наблюдение в связи с текущей ситуацией на Украине. Приняты необходимые меры реагирования на случай конкретных ситуаций, которые могут возникнуть.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военные в Донбассе стали массово покидать позиции и бросать вооружение. В ведомстве подчеркнули, что по сдавшимся подразделениям ударов не наносят.

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