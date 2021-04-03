Украинский генерал признал, что США не будут воевать за Киев в Донбассе

https://static.news.ru/photo/f8b7e31e-954d-11eb-b158-96000091f725_660.jpg Михаил Забродский Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Американская армия не станет участвовать в боевых действиях в Донбассе, заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. При этом, по его словам, помощь США в противостоянии России является для Киева критически важной.

Это не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за нас, — заявил военный в эфире программы «Свобода слова».

По мнению Забродского, Украину смогут защитить только ВСУ, поэтому руководству страны нужно озаботиться в первую очередь вопросами обороноспособности собственной армии.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала за последние годы настоящими щитом Европы, а вступление страны в НАТО сможет усилить сам Альянс. Он отметил, что ВСУ активно взаимодействуют с НАТО по ключевым направлениям, а в 2021 году украинская армия примет участие в 12 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на её территории.

Как сообщал NEWS.ru, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что у России и НАТО нет направлений для сотрудничества, поэтому отношения будут становиться ещё более конфронтационным, чем отношения Москвы и Вашингтона.