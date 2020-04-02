Просто безумие: эксперт оценил ситуацию с COVID-19 на Украине

https://static.news.ru/photo/6de33c3e-7500-11ea-81f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украина оказалась не готова к пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась из-за украинцев, которые вернулись из Европы. Такое мнение высказал директор Института трансформации общества (Киев) Олег Соскин.

Система медицины Украины, мягко говоря, разрушена. Руководство страны не сумело за два с половиной месяца организовать производство соответствующих медицинских средств: масок, перчаток, халатов и так далее. Это просто безумие — не организовать для себя это производство, зная, что инфекция охватывает весь мир, — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, на Украину из разных стран в марте вернулись, по разным оценкам, 135–150 тысяч человек. Они уже приехали заражёнными. При этом власти не смогли подготовиться к подобной ситуации. В крупных городах нет медперсонала, технически оснащённых инфекционных больниц. Кроме того, у государства нет своих тест-систем по распознаванию COVID-19.

На Украине подтверждено более 800 случаев инфицирования COVID-19. Одной из заражённых оказалась врач Хмельницкого военного госпиталя. Кроме того, сегодня в Киеве скончался 70-летний пациент с коронавирусом.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что настанут голодные времена, если правительство не позаботится о гражданах в период пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.