Украинский политик назвал Bayraktar пиар-проектом Украинский политик Пашинский в разговоре с Вованом и Лексусом назвал беспилотники Bayraktar пиар-проектом

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Украинский политический и военный деятель Сергей Пашинский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися «американским политиком», заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar, применяемые украинской армией, — это «пиар-проект». По его словам, в этих дронах больше коррупции, а не боевого потенциала.

В «Байрактарах» больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Это прежде всего пиар-проект. Я лично был против, потому что они уязвимы против ПВО очень сильно, — сказал Пашинский.

Он добавил, что в первую неделю СВО большинство дронов сбили российские системы противовоздушной обороны. Также по его словам, Bayraktar — «не самодостаточное оружие» и без американского вооружения эти беспилотники «уже давно бы не летали».

Ранее экс-уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила Вовану и Лексусу о том, что сотрудники разведслужб просили ее намеренно распространять многочисленные фейки о российской армии. По словам бывшего омбудсмена, ее доклады о «зверствах» ВС РФ помогали вести более эффективный диалог с политиками европейских стран и получать гораздо большую военную помощь, чем было запланировано.