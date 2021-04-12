Украинский активист установил российский флаг в Славянске

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В зал городского совета в Славянске пришёл украинский активист и установил там российский флаг. Мотивы его поступка в настоящий момент неизвестны. Об этом местные СМИ сообщили во вторник, 13 апреля.

Отмечается, что российский флаг в здание горсовета принёс участник боевых действий на территории региона и «проукраинский» деятель Василий Хоменко. Он установил государственное полотно РФ рядом с украинским. Это произошло накануне в ходе пленарного заседания. После жеста Хоменко, причины которого остаются тайной, мэр города вызвал сотрудника полиции, который вынес флаг, сообщает «24 канал».

Украинские военные смогли занять Славянск в июле 2014 года. До этого город был одним из крупнейших очагов противостояния ополченцев и силовиков на востоке страны. Конфликт начался после переворота на Украине.

В настоящий момент в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта. Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Как ранее передавал NEWS.ru, украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российская армия в данный момент не имеет многократного превосходства в силах для наземной войны в Донбассе. Он описал расположение украинских и российских войск, не уточнив, откуда у него эта информация.