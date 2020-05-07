Украинских боксёров записали в «противники независимого православия»

https://static.news.ru/photo/53356d86-907f-11ea-b44d-fa163e074e61_660.jpg Александр Усик Фото: instagram.com/usykaa

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу данных сайта «Миротворец». Скандально известный интернет-ресурс аккумулирует личные данные обо всех, кого идеологи проекта считают врагами Украины.

Усик и Ломаченко провинились из-за съёмок в российском документальном фильме про общество и религию.

При этом, как сказано на сайте, их упрекают в отрицании российской агрессии и участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора. Вдобавок ко всему спортсмены повинны в манипуляции общественно значимой информацией.

Каждый из боксёров значится как «противник независимости украинского православия» от Русской православной церкви.

Усик и Ломаченко снялись в документальном фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!». Лента рассказывает о вере спортсменов в непростые времена духовного разобщения.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Одессе в храме Рождества Христова произошла массовая драка, в которой участвовали священники и прихожане. Причиной стал давний конфликт между бывшим настоятелем храм и нынешним.