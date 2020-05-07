Украинских боксёров записали в «противники независимого православия»

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу данных сайта «Миротворец». Скандально известный интернет-ресурс аккумулирует личные данные обо всех, кого идеологи проекта считают врагами Украины.
Усик и Ломаченко провинились из-за съёмок в российском документальном фильме про общество и религию.
При этом, как сказано на сайте, их упрекают в отрицании российской агрессии и участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора. Вдобавок ко всему спортсмены повинны в манипуляции общественно значимой информацией.
Каждый из боксёров значится как «противник независимости украинского православия» от Русской православной церкви.
Усик и Ломаченко снялись в документальном фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!». Лента рассказывает о вере спортсменов в непростые времена духовного разобщения.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Одессе в храме Рождества Христова произошла массовая драка, в которой участвовали священники и прихожане. Причиной стал давний конфликт между бывшим настоятелем храм и нынешним.
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