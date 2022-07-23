Украинские войска ударили по мосту на дамбе Каховской ГЭС Замглавы ВГА Стремоусов: украинские войска нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС

Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Каховская ГЭС

Украинские войска нанесли удар по мосту, расположенному в районе Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, к критическим разрушениям атака не привела, сама электростанция не пострадала.

Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала, — сказал Стремоусов.

Он добавил, что удар также был нанесен по мосту через реку Ингулец неподалеку от поселка Дарьевка.

Ранее Стремоусов рассказал, что за обстрелами Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS стоят специалисты из США. В результате оказался поврежден Антоновский мост через Днепр неподалеку от Херсона, движение по нему временно перекрыто.