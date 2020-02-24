https://static.news.ru/photo/a685b134-570f-11ea-b7df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Министерство обороны Украины провело учебные стрельбы в Азовском море. В учениях приняли участие корабль специального обеспечения «Оникс» и малые бронекатера «Кременчуг» и «Лубны» из состава морской охраны государственной пограничной службы.

Они отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы. Экипажи выполнили задачу на отлично, поразив все цели, несмотря на шторм и сложные погодные условия, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Минобороны США провело учения, в которых отрепетировало действия военных во время возможной ядерной атаки России по странам НАТО. Представитель Пентагона отметил, что Соединённые Штаты беспокоили сообщения о новом российском вооружении и разработках и в том числе поэтому было принято решение о модернизации оружия США.