Украинские силовики задержали организаторов взрывов у метро в Киеве

https://static.news.ru/photo/6c3edbd6-d180-11ea-ae9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух мужчин, подозреваемых в организации серии взрывов у станций метро в Киеве. Им предъявлены обвинения по статье о терроризме.

Согласно предварительной версии, задержанные с помощью самодельной бомбы устроили взрыв у входа на станцию метро «Шулявская». После этого они направили в СБУ, МВД и другие государственные структуры, а также в СМИ требование выплатить им биткоины на сумму полмиллиона долларов.

Силовики нашли ещё два взрывных устройства. Одно из них находилось у входа на станцию «Минская», второе — на сортировочной станции. Они также установили личности мужчин, закладывавших взрывные устройства, места их проживания и автотранспорт, которым они пользовались.

В ходе обысков у задержанных были обнаружены компоненты, применявшиеся при изготовлении бомб, мобильные телефоны, с которых осуществлялись звонки в интернет-магазины для заказа Wi-Fi-модулей для взрывных устройств, и другие вещественные доказательства, сообщается на странице СБУ в Facebook.

Взрыв у станции «Шулявская» прогремел 17 июля. При этом пострадал один человек. Взрывное устройство у станции «Минская» было уничтожено самими силовиками 21 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что в Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» бросили гранату. В результате инцидента никто не пострадал. В партии предположили, что к нападению могут быть причастны организации, называющие себя националистическими, поскольку ранее от них регулярно поступали угрозы.