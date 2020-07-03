На Украине в офис партии ОПЗЖ бросили гранату

https://static.news.ru/photo/d96154a4-bd45-11ea-bd2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На Украине неизвестный в маске 3 июля бросил гранату в помещение офиса Полтавской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сообщил народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива.

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только что представители националистических групп бросили гранату, — написал в Facebook парламентарий.

К сообщению он прикрепил видео задымлённого помещения.

В эфире телеканала NewsOne политик сообщил , что жертв удалось избежать.

Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла, — рассказал Кива.

Он предположил, что к нападению могут быть причастны организации, называющие себя националистическими, поскольку ранее от них регулярно поступали угрозы, уточняет «Интерфакс-Украина».

Официальной информацией от правоохранительных органов пока нет.

Ранее в Киеве возле офиса депутата Верховной рады и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука произошёл взрыв. Вначале были слышны националистические лозунги, а затем прогремел взрыв. Полиция успела задержать двух человек. Остальные, бросая файеры, смогли убежать, писал NEWS.ru.