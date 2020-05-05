Украинские радикалы жестоко избили прихожан УПЦ

https://static.news.ru/photo/1e957fde-8ec8-11ea-bea0-fa163e074e61_660.jpg Полиция охраняет храм после конфликта Фото: cv.npu.gov.ua

Радикально настроенные сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) совершили попытку захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Инцидент произошёл вечером 4 мая в селе Задубровка Черновицкой области.

В ходе открытого противостояния были избиты верующие, а имущество прихода повреждено, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ. Там отметили, что храм удалось отстоять благодаря сопротивлению прихожан.

Около 40 представителей ПЦУ <...> сломали ворота, срезали замки, жестоко избили верующих УПЦ. Перед штурмом отключили свет, интернет, камеры в храме, — сказано в сообщении.

В нём уточняется, что нападавшие били людей до потери сознания — дубинками, кулаками, ногами. Одному из прихожан поранили голову ножом.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако зачинщики штурма задержаны не были. Сейчас храм взят под круглосуточную охрану правоохранительных органов.

Ранее митрополит Бориспольский и Броварской Антоний прокомментировал пожары в храмах УПЦ. Как писал NEWS.ru, он назвал происходящее террором.