Украинские пограничники нашли трубопровод для перегонки спирта за границу

https://static.news.ru/photo/464662ea-a0ed-11eb-8f78-96000091f725_660.jpg Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Трубопровод, по которому планировалось незаконно перегонять спирт через украинско-молдавскую границу, демонтировали в Одесской области.

Согласно данным Государственной пограничной службы Украины, трубопровод нашли пограничники Подольского отряда на центральном участке украинско-молдавской границы.

Правоохранители обнаружили пластиковый шланг диаметром 32 сантиметра, который находился на глубине одного метра под землёй. Трубопровод, вероятно, готовили для незаконного перемещения спирта, но не использовали, поскольку в середине он был сухим и не имел характерных запахов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Для демонтажа конструкции пограничникам пришлось привлечь спецтехнику. В общей сложности из-под земли достали свыше 100 метров шланга, пролегающего от границы в направлении одного из частных домов в селе Розалевка.

В начале марта в Винницкой области у границы с Молдавией сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили пластиковый спиртопровод, ведущий в подземный «бункер», и изолированный электрокабель, проложенный по дну Днестра.