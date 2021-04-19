Украинские пограничники нашли трубопровод для перегонки спирта за границу

Трубопровод, по которому планировалось незаконно перегонять спирт через украинско-молдавскую границу, демонтировали в Одесской области.
Согласно данным Государственной пограничной службы Украины, трубопровод нашли пограничники Подольского отряда на центральном участке украинско-молдавской границы.
Правоохранители обнаружили пластиковый шланг диаметром 32 сантиметра, который находился на глубине одного метра под землёй. Трубопровод, вероятно, готовили для незаконного перемещения спирта, но не использовали, поскольку в середине он был сухим и не имел характерных запахов, — говорится в сообщении пресс-службы.
Для демонтажа конструкции пограничникам пришлось привлечь спецтехнику. В общей сложности из-под земли достали свыше 100 метров шланга, пролегающего от границы в направлении одного из частных домов в селе Розалевка.
В начале марта в Винницкой области у границы с Молдавией сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили пластиковый спиртопровод, ведущий в подземный «бункер», и изолированный электрокабель, проложенный по дну Днестра.
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