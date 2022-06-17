ТАСС: бойцы ВСУ попытались прорваться в Донецк через Макеевку

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Группа украинских военных попробовала прорвать оборону ДНР и выйти к Донецку со стороны Макеевки, пишет ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Как заявил собеседник агентства, сейчас военнослужащих Украины подавляют Вооруженные силы России и ДНР.

Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооруженные силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают все возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения, — сказал источник.

О происходящем на подступах к Донецку стало известно накануне. Макеевка располагается на расстоянии примерно в 120 километров от Донецка.

Ранее в Сети появилось видео обстрела Киевского района Донецка. Его опубликовали местные жители. На кадрах видно, как над жилыми домами поднимаются клубы черного дыма. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие. По некоторым данным, в городе временно остановился транспорт. Один из снарядов попал в местное здание МЧС.