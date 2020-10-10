Украинские фермеры держали в рабстве девять человек

В Харьковской области Украины супружеская пара и их сообщник принуждали работать в фермерском хозяйстве девятерых человек, ограничивая их передвижение и фактически держа их в рабстве.
Как
В ходе расследования выяснилось, что супруги-фермеры и их сообщник искали людей, находившихся в трудных жизненных обстоятельствах, и обещали им высокооплачиваемую работу и комфортное жильё. После найма работников селили в условиях, практически не пригодных для жизни, и заставляли их выполнять рабочие нормы за мизерную оплату. Если нормы не выполнялись, работников штрафовали, загоняя в долги. Свобода передвижений людей ограничивалась как в рабочее, так и в свободное время.
Троице рабовладельцев теперь грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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