Украинские фермеры держали в рабстве девять человек

https://static.news.ru/photo/d016480e-0adf-11eb-a50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Харьковской области Украины супружеская пара и их сообщник принуждали работать в фермерском хозяйстве девятерых человек, ограничивая их передвижение и фактически держа их в рабстве.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, в отношении фермеров завели уголовное дело, обвинительное заключение уже передано в суд. Правоохранители освободили пятерых мужчин, троих женщин и одного ребёнка.

В ходе расследования выяснилось, что супруги-фермеры и их сообщник искали людей, находившихся в трудных жизненных обстоятельствах, и обещали им высокооплачиваемую работу и комфортное жильё. После найма работников селили в условиях, практически не пригодных для жизни, и заставляли их выполнять рабочие нормы за мизерную оплату. Если нормы не выполнялись, работников штрафовали, загоняя в долги. Свобода передвижений людей ограничивалась как в рабочее, так и в свободное время.

Троице рабовладельцев теперь грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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