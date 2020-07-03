«Это красная линия»: уволенный глава Нацбанка Украины оценил свою отставку

https://static.news.ru/photo/256b7288-bd48-11ea-82be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julia Berezovska/wikipedia.com

Верховная рада Украины после предложения главы государства Владимира Зеленского уволила 3 июля 2020 года Якова Смолия с должности руководителя Нацбанка Незалежной. Решение принято большинством депутатов (поддержали 286 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов).

Смолий, занимавший свой пост с марта 2018-го, 1 июля написал заявление об отставке. Решение он объяснил постоянным «политическим давлением» на регулятор. Документ составлен на имя президента. Члены правления Нацбанка заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности финансовой организации.

Значит моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет! Это — протест. Это — сигнал. Это — предупреждение. Это — красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине, — цитирует Смолия официальный сайт Нацбанка.

В офисе главы Украины отметили, что дискуссия о работе Нацбанка должна основываться только на принципе профессионализма и должна быть лишена политического подтекста. Зеленский 2 июля 2020 года внёс в Раду указ об отставке Смолия. По законам страны, именно парламент назначает и отправляет в отставку руководителя ведомства после представления лидера государства.

За два года руководства уволенного чиновника Нацбанк добился оптимизации банкнотно-монетного ряда, обеспечил рост доли безналичных операций до 55%, а также получил статус регулятора небанковского финансового сектора.

Среди прочих заслуг НБУ — его признали лучшим работодателем в отрасли, а также самым прозрачным ЦБ в мире по итогам 2019 года (Central Banking Awards). Смолия удостоили награды лучшего банкира в Центральной и Восточной Европе (награда издания GlobalMarkets).

Я иду с высоко поднятой головой. Оставляю НБУ под вашу ответственность, — заявил Смолий.

По его словам, он оставляет после себя целостный институт, обладающий отлаженными процессами и профессиональными сотрудниками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Украины довели страну до грани распада и уничтожения. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Он пояснил, что сейчас наблюдается кризис управления в государстве, поскольку во главе правительства стоит «нездоровый» премьер, который не знает, что делать, а президента Владимира Зеленского в последнее время видели «только в кино».