Украинские депутаты решили принять законы о социальной защите медиков

https://static.news.ru/photo/48cbe288-8ee2-11ea-b731-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Верховна Рада України/facebook.com

Верховная рада Украины соберётся на внеочередное заседание. В повестке заявлены два законопроекта о социальной защите медиков, в том числе об их обязательном государственном страховании на случай заражения коронавирусом или смерти.

Обсуждение инициатив состоится по требованию 157 депутатов, большинство из которых — члены фракции экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Только четыре подписи принадлежат депутатам пропрезидентской партии «Слуга народа», передаёт ТАСС со ссылкой на депутата фракции Алексея Гончаренко.

Заседание намечено на 7 мая, следует из соответствующего распоряжения спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее NEWS.ru писал, что карантин, введённый на Украине в связи с распространением коронавируса, скорее всего, будет продлён после 22 мая. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль.