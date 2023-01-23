Украинская разведка раскрыла задачи убитого переговорщика Киреева Глава ГУР: убитый сотрудниками СБУ Киреев должен быть затянуть процесс переговоров с Россией

Фото: SBU/t.me

Перед штатным сотрудником Главной военной разведки Украины и участником делегации на переговорах с Россией Денисом Киреевым была поставлена задача затянуть процесс и выиграть время для украинской армии, заявил в разговоре с журналистами «Радио Свобода» (внесено Минюстом в список иноагентов) глава ведомства Кирилл Буданов. По его словам, военного убили сотрудники Службы безопасности Украины при бывшем руководителе Иване Баканове. Его Буданов назвал другом президента страны Владимира Зеленского. Глава ГУР считает, что Киреева убрали, чтобы он не смог выполнить свою задачу и затянуть переговорный процесс.

Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал, была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия по отпору, — сказал Буданов.

Он заметил, что в Киеве есть те, кто «не очень хочет победы Украины».

Киреева застрелили в марте при задержании в центре Киева. Он направлялся в Белоруссию в сопровождении личной охраны. Однако помочь при задержании и последующем убийстве охрана не сумела. Предполагается, что Киреев отдал им приказ не вмешиваться. Несмотря на подозрения в шпионаже и убийстве, Киреева похоронили с военными почестями. Главное управление разведки Минобороны Украины после смерти Киреева заявило, что он погиб при выполнении специальной задачи.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источник в СБУ сообщила, что убийство бизнесмена и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева совершили сотрудники Службы безопасности Украины из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Денис Киреев не был российским агентом.