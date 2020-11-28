Украинская актриса раскритиковала политику Киева в Донбассе

https://static.news.ru/photo/1379ff64-3245-11eb-9b8c-fa163e074e61_660.jpg Снежана Егорова Фото: snezha_egorova/instagram.com

Актриса и телеведущая Снежана Егорова обрушилась с критикой на политику Киева на востоке Украины после предложения Минреинтеграции провести декоммунизацию в регионе.

Украина превратилась в «государство-мутант», которое, по словам Егоровой, «пожирает» своих же граждан. Она уточнила, что имеет в виду тех, кто погиб в результате боевых действий на востоке страны, а также мирных жителей, которые лишены спокойной жизни на протяжении уже шести лет.

Уже есть целые поколения детей, которые пошли в школу и не знают, что такое жить в мире, — заявила актриса в эфире украинского телеканала «Наш».

Егорова добавила, что киевские власти окончательно дискредитировали себя своими действиями и «разношёрстными» заявлениями по Донбассу. Она также раскритиковала президента страны Владимира Зеленского, который, по её мнению, назначил непрофессионалов на ключевые посты в государстве.

Как сообщал NEWS.ru, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что Украина постепенно превращается в «американский протекторат» и становится одной из самых зависимых стран мира.