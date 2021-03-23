Украине предрекли дефицит питьевой воды

https://static.news.ru/photo/21808050-8bfb-11eb-895f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К 2050 году Украина может столкнуться с масштабным дефицитом питьевой воды. Такой пессимистичный прогноз озвучил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

Причиной этого, по его словам, станут последствия изменения климата и загрязнения рек.

Согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придётся импортировать питьевую воду, — приводит слова Малеваного «Укринформ».

Он отметил, что в реках страны запасы чистой воды уменьшаются катастрофическими темпами. При этом уже сейчас уровень концентрации токсичных веществ в среднем в 30–40 раз превышает допустимую норму.

Глава Госинспеции добавил, что ведомство намерено добиваться от властей ужесточения законодательства в части эксплуатации водных ресурсов. Кроме того, эксперты намерены организовать постоянный мониторинг состояния пресной воды в водоёмах Украины.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Государственной думы Наталья Поклонская назвала назревающей гуманитарной катастрофой ситуацию с водоснабжением Крымского полуострова. Она указала на то, что люди вынуждены пользоваться грязной и вонючей водой, которая подаётся в жилые дома. При этом её не только невозможно употреблять в пищу, в ней даже нельзя купаться, считает парламентарий.