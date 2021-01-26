Украинцев возмутили размеры платежей за услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/ce39bc6c-5fd7-11eb-9982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Жителей Украины шокировало содержимое платёжек по жилищно-коммунальным услугам, которые они получили в 2021 году. Они отметили, что цены в стране продолжают расти, тогда как зарплаты остаются на прежнем уровне.

Я в шоке с платёжек, — сказала в эфире телеканала «1+1» одна из опрошенных украинок.

Другая возмутилась тем, что ей за однокомнатную квартиру предстоит заплатить две с половиной тысячи гривен (примерно 6,7 тысячи рублей).

Я не знаю, куда правительство вообще смотрит, — посетовала она.

Опрошенные телеканалом жители Украины отметили, что «потянуть» высокие платежи ещё смогут те, кто работает, а пенсионерам услуги ЖКХ уже могут оказаться не по карману.

С начала года на Украине подорожал газ. Наряду с этим власти отменили льготный тариф на электроэнергию. Возмущение жителей вынудило правительство ввести госрегулирование цен на газ до завершения карантина или окончания отопительного сезона. В кабмине заявили, что это позволит снизить и стоимость коммунальных услуг примерно до 40% минимальной зарплаты.

Ранее NEWS.ru писал, что в ряде украинских городов 25 января прошли протесты против «тарифного геноцида». В Одессе активисты собирали подписи под обращением к президенту страны Владимиру Зеленскому. Также украинцы, поздравляя главу государства в соцсетях с днём рождения, попросили его снизить тарифы на оплату ЖКХ и цены на хлеб.