Польша в 2019 году значительно увеличила количество отказов во въезде на территорию страны гражданам Украины.
Как
В докладе утверждается, что подавляющее число отказов пришлось на путешествующих наземным транспортом. Основными причинами решений отказать во въезде были неподтверждённая цель поездки (34,9 тысяч случаев) и нехватка средств (12,8 тысяч). После введения безвизового режима с ЕС, большинство отказов украинцам во въезде происходит не в консульствах, а непосредственно на границе.
Как ранее сообщал NEWS.ru, российские власти собрались упростить процедуру получения гражданства РФ для украинцев и белорусов. Выходцам из этих стран могут освободить от обязательно в этой процедуре собеседования на знание русского языка.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен