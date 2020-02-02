https://static.news.ru/photo/7b4de5e2-459c-11ea-b021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша в 2019 году значительно увеличила количество отказов во въезде на территорию страны гражданам Украины.

Как следует из аналитического доклада украинской общественной организации «Европа без барьеров», в 2019 году Варшава отказала во въезде 58,5 тысячам украинцев против 46,7 тысяч годом ранее. Таким образом рост этого показателя составил почти 25%.

В докладе утверждается, что подавляющее число отказов пришлось на путешествующих наземным транспортом. Основными причинами решений отказать во въезде были неподтверждённая цель поездки (34,9 тысяч случаев) и нехватка средств (12,8 тысяч). После введения безвизового режима с ЕС, большинство отказов украинцам во въезде происходит не в консульствах, а непосредственно на границе.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российские власти собрались упростить процедуру получения гражданства РФ для украинцев и белорусов. Выходцам из этих стран могут освободить от обязательно в этой процедуре собеседования на знание русского языка.