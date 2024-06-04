Украинцев призвали свыкнуться с экономией света в ближайшие годы Шмыгаль: украинцам придется экономить электричество на протяжении нескольких лет

Гражданам Украины придется сделать экономию электроэнергии частью повседневной жизни на ближайшие несколько лет, заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, чьи слова приводит пресс-служба кабмина страны. По его словам, из-за серьезных повреждений объектов инфраструктуры необходимо начать экономить электричество на всех уровнях.

Наша цель — экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир. Последствия [повреждений энергообъектов] <...> долговременны. Поэтому экономия будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы, — заявил Шмыгаль.

Украинский премьер добавил, что за все время проведения боевых действий государство потеряло более девяти гигаватт мощностей генерации. Шмыгаль отметил, что Киев обсуждает расширение возможностей импорта электроэнергии из Европы до 2,2 гигаватта-час, тогда как сегодня максимальный объем составляет 1,7 гигаватта-час.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк не исключил, что в зимний период на Украине возможно отключение электроэнергии до 10 часов в сутки. Он считает, что ближайшей зимой страну ждет сложная ситуация при температуре воздуха -10 и ниже.