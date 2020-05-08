Украинца оштрафовали за георгиевскую ленточку

Министерство внутренних дел Украины рассказало о праздновании Дня Победы в украинской столице. Сотрудники правоохранительных органов составили четыре административных протокола в течение дня.
Одного человек привлекли к отвесности за ношение георгиевской ленточки, ещё троих — за нарушение карантинных мер. В целом праздничные мероприятия, ограниченные из-за пандемии коронавируса, прошли без серьёзных нарушений,
Ранее NEWS.ru писал, что жители Киева, вопреки действующим в стране ограничениям, несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.
Полиция призвала участников мероприятий по случаю Дня Победы соблюдать меры безопасности, введённые из-за пандемии коронавируса. Порядок в Киеве обеспечивают 6 тысяч сотрудников полиции и 1,5 тысячи представителей Нацгвардии.
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