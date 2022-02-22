Украина приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии

Импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину был приостановлен со среды, 23 февраля, следует из данных, опубликованных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Украина получает ноль МВт из Белоруссии, такая же информация размещена на сайте компании — оператора энергосистемы «Укрэнерго».

При этом 22 февраля поставки электроэнергии на Украину со стороны Белоруссии осуществлялись , достигая в определённые часы суток максимально возможных 900 МВт.

В «Укрэнерго» отметили, что страна не получает из-за рубежа электроэнергию по другим направлениям, а также не экспортирует её.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что возможное прекращение поставок энергоресурсов из Белоруссии ударит по населению обеих стран. Такие меры, если на них решится глава республики Александр Лукашенко, украинский лидер сравнил с возвращением в каменный век.

Поводом послужили слова Лукашенко о том, что в случае начала военных действий со стороны Киева в Донбассе Белоруссия остановит поставки энергоресурсов на Украину. Речь, по его словам, идёт не только о ГСМ, но и об электричестве.

Глава кабмина Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что с 24 по 26 февраля Киев планирует проверить в тестовом режиме работу энергосистемы страны в изолированном режиме, без параллельной работы с энергосистемами Белоруссии и России.