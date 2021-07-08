Украина выдвинет Германии жёсткие условия по «Северному потоку — 2»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:42, 08 июля 2021
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Серьёзную дискуссию по теме «Северного потока — 2» намерен провести с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в интервью изданию «Главред» рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, Зеленский едет на встречу с немецким руководством с принципиальной позицией.
Там, где ценим поддержку Берлина, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции не сходятся в вопросе «Северного потока — 2», будет принципиальный разговор, — сказал глава украинского МИД.
Он также добавил, что Киев не намерен менять позицию о российском газопроводе. Интересы Украины по проекту должны быть учтены, так как магистраль «несёт угрозу национальной безопасности страны», отметил Кулеба.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал убеждённость в том, что газопровод «Северный поток — 2» не будет достроен.