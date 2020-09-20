Украина вновь подняла вопрос о вводе миротворцев ООН в Донбасс

https://static.news.ru/photo/4c86afc4-fbee-11ea-81a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Blinkcatcher/blickwinkel/Global Look Press

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил возобновить обсуждение вопроса о вводе миротворческой миссии ООН в Донбасс. По его мнению, это могло бы стать темой очередных переговоров «нормандской четвёрки».

Политик пояснил, что специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая в настоящее время работает на востоке Украины, «не хватает мощности» и поэтому она не всегда справляется с возложенными на неё задачами.

Резников напомнил, что вопрос о миротворцах ранее осуждался на уровне Совета безопасности ООН. Дискуссия была приостановлена, поскольку сторонам не удалось прийти к общему мнению о характере миссии и территории, где она будет размещаться, сообщает телеканал «Прямой».

Украинские власти считают, что миротворцы должны располагаться на всей неподконтрольной Киеву территории, в том числе на границе в РФ. В Москве, в свою очередь, полагают, что присутствие миссии возможно на линии соприкосновения в Донбассе при условии согласия на это властей Донецкой и луганской народных республик. Те высказываются категорически против этого.

Ранее NEWS.ru писал, что Резников назвал возвращение Донбасса под контроль Киева «вопросом времени». По его мнению, Украина имеет достаточно мощную армию, которая легко осуществит деоккупацию региона.