Украина сообщила о рекордной суточной заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/6b00adb6-d244-11ea-9a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Украинские медики за минувшие сутки зафиксировали 1197 новых случаев заражения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Для европейского государства это новый рекорд по числу пациентов, зарегистрированных в течение 24 часов. Предыдущий максимум составлял 1109 заболевших, его зафиксировали 26 июня 2020 года.

Общее число граждан страны с подтверждённым COVID-19 увеличилось до 68 794. Из них 1673 скончались (23 за последние сутки), 38 154 исцелились по данным на утро 30 июля 2020 года, передаёт СНБО Украины.

В июне Киев объявил о начале второй волны COIVD-19, жителей попросили следовать мерам профилактики. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль пояснил, что инфекция устойчива к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению, поэтому может распространяться и летом.



17 июня украинский кабмин продлил до 31 июля режим адаптивного карантина. Он предполагает пять этапов и допускает отмену противоэпидемических мероприятий на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заболели 17 212 478 человек, умер 671 591, исцелились 10 716 933. Больше всего заражений отмечено в США (4 426 982 случая), далее идут Бразилия (2 552 265) и Индия (1 581 963).

Ранее NEWS.ru сообщал, что признаки второй волны пандемии коронавируса заметны в некоторых европейских странах. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В связи с этим в Англии введён карантин на 14 дней для всех людей, въезжающих из Испании.