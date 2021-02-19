Украина серьёзно сократила импорт из России

https://static.news.ru/photo/ec320a22-7b7b-11e9-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина существенно сократила свою экономическую зависимость от РФ. Так, в 2020 году импорт снизился на 35% и составил только 8,4% в общей структуре, а экспорт составил 5,5%. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, торговый представитель страны Тарас Качка.

По словам чиновника, данный результат является главной новостью экономической геополитики. На своей странице в социальной сети Facebook Качка написал , что импорт из всех стан СНГ сократился на 29% и составил 15,6% в общих поставках. Экспорт опустился до 12,1%.

Министр отметил, что главным торговым партнёром Украины в настоящее время является Евросоюз, на него приходится 40,7% торгового оборота. При этом в два раза увеличилось сотрудничество с Китаем. Его доля в торговом обороте составляет в настоящее время 14,9%. На импорт китайских товаров приходится 15,4%, на экспорт — 14,5%.

Ещё один важный торговый партнёр Украины — Турция, с долей 4,7%. При этом экспорт Украины в страну сократился, но всё ещё превышает импорт.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Украины подготовит документы для Европейского союза с просьбой ввести санкции против России из-за нарушения прав человека в Крыму. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.