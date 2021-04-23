Украина просит Нетаньяху помочь в переговорах с Россией

https://static.news.ru/photo/37909ff0-a420-11eb-aeb4-96000091f725_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Noam Moskowitz/dpa/Global Look Press

Украинские власти обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выступить посредником на переговорах с Россией. Об этом в эфире израильского телеканала i24NEWS заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Нетаньяху имеет хорошие отношения и с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, и с [президентом России Владимиром] Путиным. Я рад заявить, что премьер-министр не сказал «нет», — сообщил украинский посол.

По его словам, израильский премьер пообещал сделать всё, что ему по силам. Корнийчук подчеркнул, что Украина рада, что Нетаньяху показал желание помочь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретится в Донбассе, причём даже в той точке, где идёт война. 21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступало официальных запросов о переговорах, но главе государства доложили о предложении украинского президента.

Путин ответил, что Зеленскому следует в первую очередь встречаться с представителями ДНР и ЛНР, если он, конечно, хочет решить проблемы Донбасса, а только после этого он может встретиться с руководителями третьих стран, которой и является Россия. При этом если президент Украины хочет поговорить об отношениях между странами, тогда его готовы принять в любое время в Кремле.

23 апреля Дмитрий Песков заявил, что темой разговора президентов России и Украины могут быть исключительно отношения между государствами. Тема принадлежности Крыма обсуждаться не будет, поскольку «такой темы как Крым не существует».