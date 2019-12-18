https://static.news.ru/photo/ba06eba4-226e-11ea-9d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Переговоры по обмену пленными между официальным Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками будут продолжены. Об этом сообщил представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма.

Он подчеркнул, что властям страны хотелось бы «иметь результаты намного лучше», чем те, что удалось достичь. Очередной раунд переговоров состоялся днём ранее, однако к соглашению прийти не удалось.

Вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома, — приводит слова Кучмы в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

По мнению представителя Киева, сторонам необходимо 20 декабря провести видеоконференцию по этому вопросу, чтобы до Нового года освободить людей или «хотя бы какую-то часть».

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Украина сама признала существование ДНР и ЛНР, фактически заставив представителей самопровозглашённых республик поставить подписи под Минскими соглашениями.