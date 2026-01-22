Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 18:22

«Списал как ресурс»: дипломат об отношении Запада к Украине

Полянский: Запад пожертвовал Украиной в борьбе против России

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейские страны и ЕС больше не рассматривают Украину как самостоятельную ценность, используя ее как инструмент в противостоянии с Россией, считает постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Выступая на заседании организации, он пояснил, что спонсоры Киева по-прежнему заинтересованы в продолжении конфликта, передает РИА Новости.

Мечты о «стратегическом поражении» нашей страны отложены в сторону, задача максимум – за остающееся до краха киевской хунты время как можно сильнее обескровить Россию, напакостить ей. Что при этом станет с Украиной, особо не волнует ни Берлин, ни Париж, ни Лондон, ни в общем «коллективный Брюссель» – Запад ею давно уже пожертвовал, списал как «использованный ресурс» вместе с ее населением, — сказал дипломат.

Полянский также отметил, что Запад должен перестать превращать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в площадку для пропаганды. Он отметил, что попытки представить консенсус как «вето» и обойти его под предлогом «политической целесообразности» убивают организацию.

Запад
Украина
политика
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке ботов для раздевания
Мать заставила дочь ползти по улице на коленях из-за долгов за учебу
Российский мультфильм номинировали на «Оскар»
Вэнс раскрыл, как идут переговоры США и НАТО о приобретении Гренландии
Посол Белоруссии в России получил новые полномочия
Названы возможные цели модернизированной ракеты «Искандер»
Принц Гарри обвинил популярный таблоид в превращении жизни жены в страдание
В США полиция использовала пятилетнего ребенка как «приманку» для мигрантов
«Со мной неинтересно?»: Зеленский оконфузился на форуме в Давосе
ДТП с участием КамАЗа унесло жизни трех человек
Украине предрекли долгие годы без электричества
Юрист назвал аргумент в пользу пилота, посадившего в поле самолет
Коростелев и Непряева приняли важное решение по Олимпиаде
Покажут ли в РФ Олимпиаду-2026? Где смотреть, будет ли Россия
В Госдуме сравнили ВСУ с фашистами из-за зверств в Курской области
Летчики заступились за пилота, посадившего самолет в пшеничное поле
Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Миллион за голос: Трамп «покупает» гренландцев, чего ждать России
Вице-президент США раскрыл самую сложную задачу для Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.