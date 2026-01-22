Европейские страны и ЕС больше не рассматривают Украину как самостоятельную ценность, используя ее как инструмент в противостоянии с Россией, считает постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Выступая на заседании организации, он пояснил, что спонсоры Киева по-прежнему заинтересованы в продолжении конфликта, передает РИА Новости.

Мечты о «стратегическом поражении» нашей страны отложены в сторону, задача максимум – за остающееся до краха киевской хунты время как можно сильнее обескровить Россию, напакостить ей. Что при этом станет с Украиной, особо не волнует ни Берлин, ни Париж, ни Лондон, ни в общем «коллективный Брюссель» – Запад ею давно уже пожертвовал, списал как «использованный ресурс» вместе с ее населением, — сказал дипломат.

Полянский также отметил, что Запад должен перестать превращать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в площадку для пропаганды. Он отметил, что попытки представить консенсус как «вето» и обойти его под предлогом «политической целесообразности» убивают организацию.