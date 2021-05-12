Украина пожаловалась на «микроскопический» рост боевого потенциала

https://static.news.ru/photo/35c51d48-580b-11ea-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Недостаточное быстрое наращивание оборонного потенциала Украины отметил в своей колонке на сайте издания LB.ua директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По мнению эксперта, о слабом росте оборонного потенциала говорит , в частности, то, что появление закона «О территориальной обороне» опаздывает на 4–5 лет, также ничего не слышно о реформе СБУ.

Говоря о боевом потенциале страны, Бадрак отмечает отсутствие какого-либо серьёзного перевооружения в связи с выделением на эти цели малого количества денежных средств.

Эксперт напомнил. что в ближайшее время ожидается появление в структуре ВМС страны береговых ракетных комплексов «Нептун». Кроме того, в Турции был сделан заказ партии разведывательно-беспилотных комплексов Bayraktar TB2, однако «по сравнению с наращиванием боевого потенциала противника это шаги пока микроскопические».

Они явно несопоставимы, — заявил Бадрак.

По мнению эксперта, Украина абсолютно не двигается в вопросах создания «единого цифрового поля» для ведения боевых действий, у неё отсутствует работа по всему фронту технологических возможностей, включая разработку оружия на новых физических принципах.

Но если вопросы электромагнитного или лазерного оружия можно считать высшей математикой для военно-политического руководства страны, то, скажем, разработки отечественных зенитно-ракетных комплексов или модернизацию парка боевых вертолётов, наверное, следовало бы включить в среднесрочное планирование, — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Украины скоро пополнятся двумя американскими патрульными катерами типа Island. Планирующуюся передачу плавсредств Киеву подтвердили в Госдепартаменте США.