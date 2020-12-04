Украина потребовала от Польши объяснений за календарь с российским Крымом

Посольство Украины в Варшаве направило ноту протеста польскому Министерству иностранных дел в связи с выпуском календаря на 2021 год, где Крым обозначен как часть Российской Федерации.
Речь идёт о религиозном календаре мусульман Польши,
По данным украинского посла Андрея Дешицы, дипломатическая миссия сначала обратилась в Религиозное объединение мусульман Польши с просьбой исправить календарь. Объединение удалило вызвавшую возмущение Киева надпись из электронной версии. Посольство направило ещё одно письмо в религиозную общину с просьбой чётко обозначить принадлежность Крыма Украине. Ответа на это обращение не поступило, и дипмиссия потребовала объяснений от МИД.
Дешица заявил, что внешнеполитическое ведомство Польши выразило готовность разобраться в произошедшем, так как Религиозное объединение мусульман финансируется государством.
В конце августа МИД Украины посылал ноту протеста в Министерство иностранных дел России из-за визита президента РФ Владимира Путина в Крым, передавал NEWS.ru.