Украина поставила новый антирекорд по суточному приросту случаев COVID

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На территории Украины был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В течение прошедших 24 часов COVID-19 диагностировали у 20 341 жителя страны. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он подчеркнул, что с начала пандемии в стране коронавирусом заразился 1 731 971 человек.

Исходя из информации от украинского Минздрава, за сутки в государстве скончались 396 пациентов с COVID-19. Число жертв инфекции выросло до 34 075 человек. Из больниц на Украине в течение 24 часов были выписаны 9,1 тысячи человек. В общей сложности в болезнью смогли справиться 1 342 536 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2053), а также во Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, накануне Минздрав Турции третий день подряд фиксирует рекордные показатели по суточному числу заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили представители турецкого ведомства.