Украина побила рекорд по числу смертей от коронавируса

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Украина обновила рекорд по количеству зарегистрированных смертельных исходов от коронавирусной инфекции. К утру 24 марта было зафиксировано 342 летальных случая. Предыдущий максимальный показатель внесли в официальную статистику сутками ранее — 333 смерти.

Резко увеличилось и число заражений: 14 174 новых пациента, это на 2698 человек больше, чем за прошлые сутки, передаёт «Страна.ua».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране правительство подняло вопрос о введении локдауна. Мэр Киева Виталий Кличко одним из первых ввёл в городе-миллионнике жёсткий карантин.

В качестве причины нового всплеска заболеваемости министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал распространение британского штамма коронавируса.

Общее число заразившихся с начала пандемии достигло в стране отметки в 1 579 906 человек, выздоровели 1 276 272 пациента. Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Украины ввело дополнительные требования для въезжающих в страну. Теперь они должны предоставлять справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Эта мера касается граждан всех стран, в том числе и самих украинцев.