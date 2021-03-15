Украина опровергла обнаружение нового штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Сообщения о новом штамме коронавируса, якобы обнаруженном в Ивано-Франковской области на западе Украины, опроверг глава Госпродпотребслужбы страны Олег Рубан.

В интервью изданию «Страна.ua» он заявил, что никаких новых штаммов на Украине не обнаружено.

Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, «новость» появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали, — сказал он.

В понедельник, 15 марта, сообщалось , что украинские учёные передали во Всемирную организацию здравоохранения информацию о новом штамме коронавируса. Согласно приведённым данным, он имеет признаки «британского штамма», но с некоторыми особенностями. Также говорилось, что в нём обнаружены признаки, ранее не зафиксированные ВОЗ, включая агрессивность и быструю распространяемость.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков отметил, что новые штаммы коронавируса чаще всего появляются в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Кроме того, они более заразны для детей, нежели «классический» вариант COVID-19. Об этом писал NEWS.ru.