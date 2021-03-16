Украина обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

https://static.news.ru/photo/db1c4f6a-8680-11eb-8fd2-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Госпогранслужба Украины требует от России объяснений за нарушение воздушного пространства в районе Сумской области. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства.

Пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залёт вертолёта из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. Пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ФСБ РФ о нарушении режима государственной границы, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что потребовали от российской стороны разъяснений о принадлежности летательного аппарата и обстоятельств, которые привели к нарушению. Отмечается, что вертолёт после непродолжительного пребывания в воздушному пространстве Украины развернулся и улетел в обратном направлении.

Как сообщал NEWS.ru, представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Россия планирует военную провокацию в Донбассе, чтобы ввести на территорию своих миротворцев. По его словам, таким образом Москва хочет «законсервировать» конфликт на этой территории по абхазскому образцу.